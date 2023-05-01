На левом берегу Киева понижено давление в водопроводной сети: что произошло

В Киеве в понедельник, 1 мая, на канализационной насосной станции "Позняки" было повреждено электрическое оборудование. Из-за этого на левом берегу понижено давление в водопроводной сети.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

"На левом берегу понижено давление в водопроводной сети. На канализационной насосной станции "Позняки" повреждено электрическое оборудование. Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу. Как сообщает "Киевводоканал", ориентировочный время ликвидации повреждения – 1 сутки", – предупредили в КГГА.

Напомним, в случае перебоев с водоснабжением в Киеве будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начались гидравлические испытаниями сетей. В этой связи в нескольких районах столицы будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.

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