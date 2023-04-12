В Киеве из-за гидравлических испытаний сетей начали отключать горячую воду: известны адреса

В Киеве в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начались гидравлические испытания сетей. В этой связи в нескольких районах столицы будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.

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Об этом сообщили в райгосадминистрациях столицы. Проверки трубопроводов продлятся не менее двух недель.

Так, в Дарницком районе в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых магистралей период с 12 по 26 апреля 2023 года будет прекращено горячее водоснабжение. Как уточнили в РГА, воды не будет:

в пределах проспекта Бажана (частично), Харьковского шоссе, улиц Ревуцкого (частично), Тростянецкой, Славгородской, Полесской, Бориспольской, Сентябрьской, Оросительной, Приколейной (вдоль железнодорожного пути).

Кроме того, соответствующие работы с 12 по 26 апреля 2023 будут проводиться и в Днепровском районе столицы. Как отметили в РГА, горячее водоснабжение будет отсутствовать:

в пределах улиц Андрея Аболмасова, Пантелеймона Кулиша, Всеволода Нестайки, Никольско-Слободской, Раисы Окипной, Флоренции, Вифлеемской, Фанерной, Сивашской, Алматинской, Машинистской, Литинской, Опришковской, Марганецкой, Сбогийской, Рогозовской, , Гната Хоткевича, Гетьмана Павла Полуботка, Сеноманского переулка, вдоль Русановского канала, просп. Леонида Каденюка и Броварского проспекта.

Также с 18 апреля по 2 мая 2023 года будет прекращено горячее водоснабжение потребителей жилмассива "Минский". По информации Оболонской РГА, без воды временного будут дома:

в пределах улиц Кондратюка, Калнышевского, Полярной, Автозаводской, Макеевской, Вышгородской, Минского шоссе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве коммунальщики отключили отопление уже в 95% жилых многоэтажек. Остальные будут отключаться по заявкам управляющих домов.

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