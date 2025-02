На Киевском вокзале открылась экспозиция 'Твоя страна превыше всего – побеждай с нами'

Во вторник, 25 февраля, в Business & Family Lounge на территории Центрального вокзала в Киеве открыли художественную экспозицию Your Country First – Win With Us от известного украинского дуэта художников Романа Химея и Яремы Малащука.

Видео дня

Она впервые была представлена на третью годовщину войны не в выставочном зале, а прямо на железнодорожном вокзале. Потому ее вчера успели увидеть 12 лидеров из разных стран мира.

Дебютировавшая на Всемирном экономическом форуме в Давосе и Мюнхенской конференции безопасности эксклюзивно будет доступна только один день – 25 февраля.

"Один из видеопроектов экспозиции документирует прибытие поезда, перевозящего раненых украинских военных, возвращающихся с фронта. Работа не полагается на зрелищность и не провоцирует сиюминутный ужас. Зато она действует из-за тихого беспокойства и вызывает глубокое чувство тревоги", – комментирует один из авторов проекта, Ярема Малащук.

Видеоинсталляция создана Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины.

Ко всему, здесь можно увидеть уникальные таблички фирменных поездов, которые сейчас не курсируют в Крым, Грузию и другие временно оккупированные территории. И увидеть модели фирменных поездов "Донбасс", "Азов", "Севастополь" и услышать, как они звучат.

Организаторы приглашают всех пассажиров и желающих посетить поражавшую Европу выставку.