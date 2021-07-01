На Киевщине заметили серебристые облака: синоптики объяснили причину удивительного явления. Фото

В Киевской области, вечером в среду, 30 июня, местные жители наблюдали удивительное явление – в небе проплывали серебристые облака, которые можно увидеть только летом. Сфотографировать красоту удалось жителям села Хотяновка Вышгородского района.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики объяснили, что такие облака формируются на высоте 80 км над поверхностью Земли и состоят из кристалликов льда (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Серебристые облака обычно бесцветные или имеют бледно-голубой цвет. Иногда можно наблюдать даже зеленый и красный цвет. Время от времени они образуют на небе различные узоры, однако обычно они могут выглядеть как полоски.

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"Точно не ясна природа серебристых облаков, однако известно, что они состоят в основном изо льда. Согласно одной из гипотез, летом водяной пар попадает в пограничный слой между мезосферой и термосферой. Там пара вымерзает, и появляются серебристые облака. А по другой гипотезе – водяной пар образуется, когда атомы водорода, летящих к Земле от Солнца, взаимодействуют с атомами кислорода верхних слоев атмосферы", – рассказали в пресс-службе.

Кстати, такие облака могут образовываться только при невероятно низких температурах. Синоптики отметили, что удивительное явление можно увидеть обычно летом и только тогда, когда облака освещены солнцем из-за горизонта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице до конца недели ожидаются грозовые дожди, местами град. Впрочем, несмотря на непогоду, температура воздуха будет подниматься днем до +29 градусов.