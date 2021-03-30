На Киевщине во время пожара в частном доме погиб человек

Во вторник, 30 марта, в городе Борисполь в собственном доме из-за пожара погиб человек.

Об этом сообщили в ДСНС Киевской области.

В 2:38 в оперативно - диспетчерской службы Бориспольского района поступило сообщение о возгорании дома по адресу: город Борисполь, ул. Челюскинцев.

"Прибывшие на место в 2:46 спасатели в ходе разведки, звеном газодымозащитной службы установили, что пожар возник в одной из комнат частного жилого дома, также бойцы нашли тело погибшего мужчины 1975 года рождения", – рассказали в ДСНС.

Пожар удалось локализовать в 2:54 и полностью ликвидировать в 3:08 на площади 2 кв.м.

В ДСНС сообщили, что в результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода, повреждены стены и перекрытия в одной из комнат.

Причины возникновения пожара устанавливается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что в результате страшного ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом, которая произошла 29 марта, погиб сотрудник ДСНС в Киевской области Дмитрий Талимончак.