На Київщині під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік

У вівторок, 30 березня, в місті Бориспіль у власному будинку через пожежу загинув чоловік.

Про це повідомили в ДСНС Київської області.

О 02:38 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про загоряння будинку за адресою: місто Бориспіль, вул. Челюскінців.

"Прибувши на місце о 02:46, рятувальники під час розвідки ланкою газодимозахисної служби встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат приватного житлового будинку, також бійці служби знайшли тіло загиблого чоловіка 1975 року народження", – розповіли в ДСНС.

Пожежу вдалося локалізувати о 02:54 та повністю ліквідувати о 03:08 на площі 2 кв. м.

У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни та перекриття в одній із кімнат.

Причини виникнення пожежі встановлюється, на місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що внаслідок страшної ДТП на Новоірпінській трасі під Києвом, яка сталася 29 березня, загинув співробітник ДСНС у Київській області Дмитро Талімончак.