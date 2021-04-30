На Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку. Фото, видео

На Киевщине в селе Гоголев Броварского района 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Об ужасном преступлении сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Как выяснили правоохранители, в один из вечеров мужчина вместе с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в комнату к бабушке и изнасиловал ее.

Правоохранителям мужчина совершенно спокойно рассказал, что после полового акта с собственной бабушкой он продолжил распивать алкогольные напитки со своим товарищем.

Следователи по процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве похитили блогера из Ирана и забрали у нее биткоинов на $ 1,4 млн. Схему организовали трое иранцев, которые уже длительное время проживают в Украине.