На Киевщине с разницей в неделю от COVID-19 умерли многодетные супруги

В Александровской больнице Киева от осложнений, вызванных коронавирусом, 29 марта умерла многодетная мама из Василькова Диана Родикова. Буквально неделю назад эта же болезнь унесла жизнь и ее мужа, переселенца с Донбасса и основателя детского дома семейного типа Владимира Родикова.

Супруги воспитывали 12 детей, некоторые из них тоже заболели COVID-19 и находились в больнице, а теперь остались практически без присмотра. О трагедии сообщили знакомые многодетной семьи.

"К сожалению, очередной день усиленного карантина принес с Александровской больницы Киева печальную новость. Умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, Диана Родикова. Только 20 марта семья потеряла отца, Владимира Родикова. Нет слов для выражения сожаления. Глубоко сочувствуем детям, родственникам, друзьям", – написала в Facebook Наталья Баласинович.

Она уточнила, что только 12 февраля этого года Диана Родикова-Ермакова была награждена званием Мать-Героиня.

Медик Ирина Солошенко в Facebook подчеркнула, что женщина находилась в реанимации больницы, в коме и на аппарате ИВЛ.

"Володя умер в минувшее воскресенье. Диана умерла сегодня. Полиорганное поражения вследствие коронавируса. 12 детей остались сиротами. У меня нет слов", – отметила она.

"Светлая память Диане и Владимиру. Приемные родители, которым мы помогали создавать детский дом семейного типа в Донецкой области. Затем летом 2014 года эвакуировали. Страшно и больно", – добавила в Facebook Дарья Касьянова.

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