На Киевщине с 23 сентября могут закрыть часть школ и детсадов: все подробности

На территории Киевской области с 23 сентября начнет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности. Из-за этого в регионе могут прекратить работать часть учебных заведений.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба ОГА. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

По словам чиновника, ситуация с заболеваемостью на Киевщине ухудшается – в сутки регистрируют более 200 новых случаев заболевания коронавирусом.

"Среди нововведений "желтой" зоны эпидемической безопасности – запрет посещения учебных заведений, в которых нет 80% вакцинированных в коллективе. Поэтому в наших педагогов осталось очень мало времени, чтобы ситуацию исправить и обеспечить полноценную работу образовательной сферы", – подчеркнул Володин.

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Он добавил, что учебные заведения, которые не станут выполнять требование о количестве привитых, будут закрыты. При этом на территории области не будет проводиться онлайн-обучение.

Володин уточнил, что в Киевской области 52 432 человек работают в 1255 учебных заведениях, их которых в "желтой зоне" продолжить процесс обучения смогут только 653. Среди них: 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% ПТУ.

Кроме того, решение областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС предусматривает дальнейшее усиление кампании по вакцинации на Киевщине, в том числе и среди педагогов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, готовы ли учебные заведения Киевской области к усилению карантинных ограничений. В том числе, к возможному закрытию из-за недостаточного количества вакцинированных учителей.