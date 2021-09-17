На Киевщине пригрозили закрывать школы, если не будет 80% вакцинированных: педагоги ответили

В Киевской областной государственной администрации заявили, что готовы пойти на серьезный шаг и закрывать школы, в которых не будет необходимого количество привитых сотрудников. При этом глава ОГА подчеркнул, что область может нормально жить и работать даже при усилении карантина.

Главное условие – максимальная вакцинация педагогов.

OBOZREVATEL разобрался в требованиях областных властей и узнал, выполнили ли их учебные заведения Киевщины.

Во время рабочей поездки глава Киевской ОГА Василий Володин посетил одну из территориальных общин области. В частности, во время общения с коллективом лицея "Идеал" чиновник поднял вопрос вакцинации против COVID-19. По его словам, это необходимо для организации нормального учебного процесса.

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"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей. Есть все возможности для того, чтобы быстро исправить ситуацию и обеспечить обучение для детей даже тогда, когда область переведут в "желтую" зоны эпидопасности. Если же до 20 сентября этого не будет сделано, школу закроют", – подчеркнул Володин.

Он добавил, что в случае закрытия учебного заведения, удаленного обучения не будет. Чиновник уточнил, что такая мера является вынужденной, поскольку в Киевской области фиксируют рост больных коронавирусом.

Отметим, 16 сентября у 257 жителей Киевщины обнаружили COVID-19. Среди инфицированных – 21 ребенок.

Согласно информации Киевской ОГА по состоянию на 16 сентября, в области среди педагогов сделали 62 987 прививок. При этом 27 538 учителей – прошли полный курс вакцинации. В пресс-службе ведомства отметили, что работа в этом направлении продолжается и в учебные заведения региона выезжают мобильные бригады.

Тем не менее в школах Киевщины признают – проблема с вакцинацией есть. В частности, в Бориспольской общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 нам сообщили, что их педагоги продолжают прививаться, но необходимых 80%, нет.

"Мы думаем, что будем готовы (к 20 сентября – Ред.). Думаем, что за сегодня и выходные успеем. У нас учителя пообещали, что будут вакцинироваться. Но как будет на самом деле – я вам сказать не могу. Пока что в школе до 50% персонала получили прививки", – рассказала одна из сотрудниц.

Совершенно другая ситуация в одной из школ Фастовского района. По словам одного из сотрудников, который согласился с нами общаться на условиях анонимности, их учебное заведение не будет готово к 20 сентября.

"У нас только около 60% сотрудников сделали прививки и все. Остальные отказались по разным причинам. Кто-то не доверяет вакцине, кто-то переболел и у него еще есть достаточный уровень антител, а некоторым из-за противопоказаний запретили врачи", – отметил педагог.

Но все же ситуация с вакцинацией среди учителей не везде одинакова. К примеру, в общеобразовательной школе I-III ступеней №7 города Белая Церковь заявили, что готовы к усилению карантинных ограничений.

"У нас есть 80% сотрудников, которые были привиты", – подчеркнули в учебном заведении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в КГГА заявили, что в столице на сегодняшний день нет предпосылок для введения карантинных ограничений. Для того, чтобы избежать локдауна необходима массовая вакцинация и меры безопасности.