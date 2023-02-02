На Киевщине руководство добробата организовало попытку рейдерского захвата водоканала: злоумышленникам сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам попытки рейдерского захвата "Бучаводоканала" в Киевской области. Среди злоумышленников – руководство местного добровольческого формирования.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

"Служба безопасности идентифицировала всех участников попытки рейдерского захвата коммунального предприятия "Бучаводоканал" в Киевской области. Установлено, что в августе прошлого года 10 вооруженных добробатовцев незаконно ворвались на территорию объекта водоснабжения, находящегося в коммунальной собственности Бучанского горсовета. После проникновения на территорию предприятия злоумышленники заблокировали передвижение четырех его работников", – рассказали в пресс-службе.

В СБУ добавили, что, угрожая физической расправой, рейдеры не допускали коммунальщиков к техобслуживанию водонапорного пункта и насосов. В результате этого были перебои в водообеспечении города.

Во время обысков по адресам проживания злоумышленников, а также в штабе добровольческого формирования и помещении Ирпенского городского совета, было обнаружено незарегистрированное автоматическое оружие и более 250 патронов разного калибра.

Трем организаторам рейдерского захвата, среди которых руководство добробата, правоохранители сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека (до 5 лет лишения свободы). Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников частью 2 статьи 341 УКУ (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц", – резюмировали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столицы. Злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований.

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