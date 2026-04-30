На Киевщине разоблачили сотрудника ТЦК и его сообщников, которые 'зарабатывали' на уклонистах. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Белой Церкви еще трех дельцов, которые, по информации следствия, "зарабатывали" на уклонистах. "Бизнес" организовали инструктор одного из отделов ТЦК и его бывший коллега.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали на Киевщине еще одну схему уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий задержаны трое организаторов и участников сделки, которые способствовали военнообязанным во избежание призыва через фиктивные документы. За различные суммы взяток фигуранты "аннулировали" повестки, снимали уклонистов с розыска и с воинского учета или оформляли "бронь", – рассказали в СБУ

Следствие установило, что незаконную деятельность организовали инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега, который сейчас проходит службу на Черниговщине. Для реализации схемы они привлекли сообщника – заместителя директора критически важной компании, занимающейся изготовлением спецодежды и тактической обуви. Последний занимался фиктивным оформлением уклонистов на работу на свое предприятие для оформления "бронирования". На самом деле "новоприбывшие" работники там даже не появлялись.

Правоохранители задокументировали преступления фигурантов и задержали их с поличным при получении взятки за снятие с розыска "клиента". Во время обысков в домах, авто и на местах работы дельцов изъяты мобильные телефоны и документы с доказательствами махинаций. Также обнаружены наличные, полученные преступным путем.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!