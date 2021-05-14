На Киевщине повесился подросток: у него нашли патроны для автомата

В Вышгороде 14-летний парень покончил жизнь самоубийством. До этого, в чате с одноклассниками, он угрожал взорвать боевые патроны к оружию.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Там отметили, что к ним обратилась мать мальчика, которая сообщила о том, что ребенок пошел в музыкальную школу и исчез.

"На место происшествия прибыли руководство, оперативники уголовного розыска, ювенальные полицейские, бойцы полка особого назначения, наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции и кинологи. Установлено, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать ", – рассказали правоохранители.

Полицейские отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Он покончил жизнь самоубийством. Также, в личных вещах парня найдено 4 патрона к автомату.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и причины такого поступка.

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