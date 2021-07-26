На Киевщине поймали вооруженную банду, грабившую чиновников и судей. Видео

В Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку (ОПГ), которой руководил экс-сотрудник одной из силовых структур. Она действовала с 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленники подозреваются в совершении более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

"Жертвами нападавших стали чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал. ОПГ действовала с 2017 года. Вожак – экс-сотрудник одной из силовых структур", – уточнили в пресс-службе полиции.

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Напомним, в Оболонском районе Киева во вторник, 20 июля, задержали женщину, которая с "коктейлем Молотова" пыталась ограбить банк. Инцидент произошел на улице Автозаводской, 99.

В Днепровском районе столицы мужчина и женщина забрали у клиента крупную сумму. А после того, как они скрылись с места преступления на автомобиле, еще и сбили полицейского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 мая мужчина, угрожая охотничьим ружьем, ограбил ювелирный магазин.