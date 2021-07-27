На Киевщине подорожает проезд в маршрутках: названы сроки

В маршрутных автобусах, которые работают на правобережной части Киевщины, могут повысить цены на проезд на 10-15%. Ориентировочно это произойдет в сентябре.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. По его словам, стоимость одной поездки возрастет не на всех маршрутках.

"Цены повысятся на Бородянском, Ирпенском, Васильковском. Киево-Святошинском направлениях. Но я скажу, что это будет не так страшно – там, где отсутствует конкуренция на маршрутах тариф пересматривать не будут. Цена останется стабильной. Но не исключено, что его могут проиндексировать в рамках собственных перерасчетов – из-за роста цен на топливо и прочее", – рассказал Павленко.

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Он добавил, что перевозчики были вынуждены пойти на такие меры из-за нескольких обстоятельств. В частности, на это повлиял локдаун.

"Для перевозчиков пребывание в карантине создало больше проблем. Возить полсалона автобуса и при этом иметь полную налоговую нагрузку, финансовые обязательства перед банками – это привело к тому, что мы набрали больше долгов, чем было ранее", – подчеркнул Павленко.

Отметим, как сообщило издание Вести, цены на проезд уже повысились в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи – до 27 грн. Также цены на проезд в маршрутках подняли в направлении Бородянки и Клавдиево – с 30 до 37 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость одной поездки в коммунальном транспорте столицы составляет 15 гривен. При этом он уточнил, что транспорт в городе дотационный.