На Киевщине ожидается гололедица и снег: водителей предупредили об опасности

В Киевской области 14-15 января синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Возможен небольшой снег с переходом в дождь.

Об этом сообщила пресс-службе патрульной полиции Киевщины со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются порывы ветра до 25-34 метров в секунду.

"Внимание! 14-15 января по данным Гидрометцентра, в Киевской области на дорогах гололедица, возможен небольшой снег с переходом в дождь. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", – сообщили в полиции.

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Правоохранители призвали жителей области быть осторожными и внимательными на улице. Водителям порекомендовали парковать свои автомобили в безопасных местах, в дали от сухих деревьев или ненадежно закрепленных предметов.

Напомним, в пятницу, 14 января, в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков. Дождь, который пройдет во второй половине дня, к вечеру сменится на снег. Температура воздуха +1… +4.

Отметим, в этом году февраль в нашей стране ожидается сравнительно теплым, таким, что будет напоминать весну.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в пятницу, 14 января, на большинстве территорий Украины ожидается мокрый снег, на западе с дождем. В южных регионах, Буковине и Закарпатье без осадков.