В Киев ненадолго вернется потепление: синоптики дали детальный прогноз

В Киеве в четверг, 13 января, после морозов ожидается потопление. Уже к вечеру температура воздуха прогреется до +1.

Об этом сообщил портал Sinoptik. На протяжении всего сегодняшнего дня погода в столице будет пасмурной. Днем будет идти снег, однако к вечеру он должен ослабеть.

В пятницу, 14 января, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Дождь, который пройдет во второй половине дня, к вечеру сменится на снег. Температура воздуха +1… +4.

В субботу, 15 января, облачная погода продержится в столице весь день. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха -1… +1.

Видео дня

В воскресенье, 16 января, с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками, без осадков. Температура воздуха -3… +0.

Напомним, в украинских Карпатах на вершине горы Поп Иван Черногорский в среду, 12 января, ударили сильные морозы. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, они зафиксировали -19°С.

Отметим, в этом году февраль в нашей стране ожидается сравнительно теплым, таким, что будет напоминать весну.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в пятницу, 14 января, на большинстве территорий Украины ожидается мокрый снег, на западе с дождем. В южных регионах, Буковине и Закарпатье без осадков.