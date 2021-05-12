На Киевщине мужчина случайно утопил элитный внедорожник. Фото

В Барышевском районе Киевской области 11 мая водитель не справился с управлением и утопил свой внедорожник HUMMER. Машину из реки Трубеж вытащили спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины, автомобиль подцепили лебедкой к спецтранспорту.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Печерском районе Киева 8 марта спасатели с помощью специнструмента срезали с шеи девушки металлический ошейник. Событие произошло в квест-комнате, которая расположена в здании на улице Крещатик.

В Оболонском районе Киева 3 марта на Большой Окружной дороге Hyundai выехал за пределы дороги и столкнулся с отбойником. В результате ДТП водитель автомобиля оказалась зажата между сиденьем и панелью приборов. Чтобы извлечь женщину из транспортного средства, спасатели задействовали шанцевый и электроинструмент. Также с помощью бензореза срезали часть металлического отбойника.

В Дарницком районе столицы спасатели с помощью инструмента вызволили малыша, у которого голова застряла в домике для животных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Харьковом спасатели 2 километра несли на носилках пациента к скорой.