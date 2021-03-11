В Киеве спасатели освободили малыша из домика для животных

В Киеве спасатели ГСЧС освободили двух малышей из "ловушек". Оба инцидента произошли в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Одно из ЧП произошло в 9-этажном жилом доме на улице Харьковское шоссе, 174-Б. Спасателям поступило сообщение, что ребенок застрял в одной из квартир на 9-этаже. Прибыв на место, спасатели увидели 3-летнего ребенка, у которого между дверью и дверной рамой застряли пальцы правой руки. Бойцы придерживая руку, сняли с петель двери и освободили из ловушки ребенка.

Следующий подобный случай произошел уже на улице Княжий затон, 4. Сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружили, что в одной из квартир на 6-этаже 10-этажного жилого дома голова ребенка 2017 рождения застряла в домике для животных.

Бойцы с помощью сабельной пилы и подручных средств осторожно освободили голову ребенка.

К счастью, в обоих случаях медики осмотрели детей и установили, что их здоровью ничего не угрожало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 9 марта, 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.