На Киев надвигается опасный циклон: ожидаются сильные ливни и шквалы. Карта

В пятницу, 6 августа, в Киеве ожидаются сложные погодные условия. Город накроют грозы, сильные дожди и шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там отметили, что мощные осадки накроют столицу днем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В городе также ожидаются ветра 15-20 м/с, из-за чего синоптики объявили I уровень опасности, желтый. Несмотря на непогоду, в столице существенно не похолодает – днем воздух прогреется до + 26 градусов, а вечером похолодает до +18.

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Осадки задержатся и в субботу, 7 августа, а температура воздуха не изменится.

В Киевской городской государственной администрации также предупредили о непогоде, и напомнили основные рекомендации, которые необходимо соблюдать во время штормового ветра

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними транспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа в Хмельницком мощный ливень с градом превратил улицы в реки и смыла асфальт. Затопило также несколько центральных улиц областного центра.