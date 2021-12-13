На Бориспольском шоссе под Киевом из-за собак останавливали движение транспорта. Видео

В Киевской области водители ради двух собак остановили движение транспорта на Бориспольском шоссе. Животные оказались на разделительной полосе и из-за страха перед машинами не могли перейти дорогу.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Когда произошло событие, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Под Киевом на Бориспольском шоссе обычный водитель Дмитрий остановился в левом ряду и помог перебраться на другую сторону двум собачкам, в ужасе застрявшим на разделительном газоне", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что водитель попытался остановить движение автомобилей, но большинство машины продолжали ехать дальше.

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В какой-то момент, рядом с автолюбителем затормозил грузовик, водитель которого сдал назад и после этого мужчины помогли собакам перейти оживленную трассу.

Напомним, на дорогах Киева заметили автомобили премиум-класса Maybach, которые оказывают услуги такси. Минимальное время, на которое можно заказать машину, составляет 3 часа, а стоимость – 5 тысяч гривен.

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