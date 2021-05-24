Мусороперерабатывающие заводы, чистый воздух и идеальная вода: Киевсовет может принять Экостратегию до 2030 года. Фото

В Киеве собрались принимать новую стратегию экологической политики города. Документ под названием "Экологическая стратегия Киева" рассчитан на реализацию до 2030 года и предусматривает коренное изменение политики по защите столичной окружающей среды. Его разрабатывали ученые, киевляне и журналисты.

OBOZREVATEL разбирался, примет ли документ Киевсовет и как может измениться жизнь киевлян уже в 2030 году (чтобы посмотреть фото, досскрольте до конца страницы).

Стратегический документ начали разрабатывать еще в 2019 году. Ее инициатором стал тогдашний председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой.

Экологическая стратегия Киева предлагает эффективные решения по четырем стратегическим направлениям: чистая вода, чистый воздух и чистая энергия, зеленые зоны и биоразнообразие и круговое управление отходами.

Эксперты отметили, что ситуация с состоянием окружающей среды в городе ухудшилась. Это произошло из-за увеличения количества автомобилей, которые дают 85% всех опасных выбросов в атмосферу. Также разработчики документа отметили, что нужно продолжать политику Киевской городской государственной администрации по увеличению площади зеленых зон.

Кроме того, документ предусматривает полную реконструкцию систем водоснабжения столицы. Основная цель – чтобы воду из-под крана можно было пить без вреда для здоровья. Для этого нужно установить фильтры очистки воды, обновить коммуникации, потому, что в подавляющем большинстве состояние воды ухудшается не во время фильтрации, а при транспортировке по устаревшим трубам. Ежесуточно киевляне потребляют 663 миллиона литров воды – 89% составляют поверхностные воды Днепра и Десны и только 11% поступают из подземных источников.

"Киевляне онлайн смогут следить за столичным воздухом и избегать мест, где концентрация вредных соединений особенно высока. Также Экостратегия требует реконструкции Дарницкой ТЭЦ-4 и отказ от использования угля в энергетике. Благодаря термомодернизации жилого и нежилого фонда наши дома будут потреблять на 25% меньше энергии. А программа создания инфраструктуры у дома снизит потребность в использовании автомобильного транспорта. В качестве альтернативы предлагаем развивать электротранспорт: создавать сеть зарядных станций для электромобилей, строить линию скоростного трамвая на Левом берегу, обновлять подвижной состав общественного транспорта на более энергоэффективный. В том числе вводить в эксплуатацию троллейбусы с автономным ходом и электробусы", – рассказал об основных позициях документа Константин Яловой.

Кроме того, в столице планируют построить мусороперерабатывающий завод. Он будет производить биогаз с последующим преобразованием в электрическую и тепловую энергию для нужд города и поставок в сеть по зеленому тарифу.

Ознакомиться с Экологической стратегией можно по ссылке на сайте Киевсовета. На нее уже отреагировали в Госэкоинспекции Украины.

"Киев получил качественный стратегический документ, который был разработан не только с участием авторитетных и международных экспертов, но и киевлян, которые живут в городе, ходят по его улицам, дышат его воздухом и хотят, чтобы город изменился. Я надеюсь, что депутаты примут эту стратегию" – рассказал OBOZREVATEL председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Инициатива экспертов и киевлян может воплотиться в жизнь в ближайшее время. В Киевсовете уже работают над изучением экологической стратегии и вскоре предоставят свои выводы.

"На сегодняшний день документ зарегистрирован в Киевском городском совете и находится на согласовании Постоянной комиссии по вопросам экологической политики, заседание которой должно состояться в ближайшее время – ориентировочно в первых числах июня. Далее – экспертиза юридического управления Киевсовета, которая продлится не более 10 дней. После этого проект решения будет включен в ближайшую повестку дня сессии", – рассказали в Киевском городском совете. Там отметили, что инициатива уже имеет поддержку среди депутатов и подавляющее большинство из них готово ее лоббировать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал об успехах в экологической политики столицы. В частности, в городе начали устанавливать системы химической очистки на заводе "Энергия", чтобы достичь европейских стандартов уровня выбросов загрязняющих веществ. А в спальных районах столицы начали строить стационарные посты мониторинга состояния воздуха.