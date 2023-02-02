Мокрый снег и до 4°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 3 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу 3 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха в регионе прогреется днем до 4°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 3 февраля. Облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла; в Киеве ночью 1-3° С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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