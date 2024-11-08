Miniland.UA проведет специальные мероприятия ко второй годовщине: участие в программе

Miniland.UA приглашает провести уикенд 9-10 ноября в атмосфере креатива и восторга в честь празднования второй годовщины.

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"Железнодорожный путь проведет вас миниатюрной страной Miniland.UA, в которой воспроизвели аутентичный колорит современной Украины. Создателей уделяют фанатичное внимание деталям: все объекты на макете выполнены максимально реалистично", – отмечают организаторы.

9 и 10 ноября ждет:

крупнейший железнодорожный макет в Украине

доступ за кулисы музея, где представлен модульный макет железной дороги длиной около 100 метров

выставка картин и фотографий на железнодорожную тематику

уникальные мастер-классы по изготовлению диорам от мастеров.

Расписание мастер-классов 9 и 10 ноября: 11:00/14:00/16:30.

Продолжительность мастер-классов – ориентировочно 2,5 часа. Рекомендуемый возраст – от 10 лет.

"Не упустите возможность погрузиться в творчество и создать собственную диораму. Специальный гость – LEGO клуб – с интерактивным макетом, который будет работать весь уик-энд", – говорится в обращении.

Когда: 9-10 ноября (сб-вс), 11:00-20:00

Где: РЦ Блокбастер (пр. С. Бандеры, 34-В, старая часть развлекательного центра)

График работы Miniland.UA постоянный: Ср-Пт – 15:00-20:00 Сб-Вс – 11:00-20:00.