Метро на Троещину могут построить за 5 лет

В Киеве метро на Троещину могут построить в течение ближайших 3-5 лет.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко рассказал, что сначала нужно достроить Подольско-Воскресенский мост, автосообщение по которому хотят открыть в конце 2021 года.

"Хотел бы напомнить, что этот мост также строился как автотранспортное сообщение, и ветка метро должна проходить по этой развязке. Относительно автосообщения – мы делаем все, чтобы запустить его уже к концу этого года, коронавирус вносит свои коррективы. Но после введения моста в эксплуатацию дальше можем говорить о следующих шагах", – заявил Кличко.

По словам мера Киева строительство линии метрополитена на Троещину очень дорогой проект, который столица сама не сможет профинансировать.

"Проект непростой, будет стоить много денег. Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в ближайшее время коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявит тендер для определения организации, которая будет заниматься разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста Метро в столице. Метромост НЕ обновляли с момента открытия в 1965 году.