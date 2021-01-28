На одной из станций метро в Киеве вагоны поднимали "лифтом". Архивные фото и видео

Станция Киевского метрополитена "Днепр" была в числе первых, которые открыли 6 ноября 1960 года.

Как сообщает 44, вплоть до 1965 года она выполняла роль конечной. Когда "Днепр" начала свою работу, моста Метро на тот момент еще не было, он только строился.

И если большинство конечных станций имеет продолжение в виде тоннеля, и поезда уходят в депо, чтобы развернуться, то тут эта процедура происходила на платформе. Она на первых этапах работала только одна, но зато с обеих сторон поезда.

Приезжая со стороны "Арсенальной", поезд останавливался в конце пути, высаживал пассажиров на левую сторону платформы, брал новых с правой, а затем перестраивался на другие рельсы с помощью специального съезда, и уже обратной стороной вновь ехал в сторону центра Киева. Когда станция перестала быть конечной и путь продлили, переезд был разобран за ненадобностью.

Стоит отметить, что именно "Днепр" использовалась в то время для поставки вагонов. На архивных фото под мостом можно заметить интересную конструкцию. Это круглая, поворотная платформа. Вагоны привозили и загоняли на нее под мост, затем рельс поворачивался, и специальный подъемник затягивал вагон на рельсы метрополитена.

В 1965 мост Метро был достроен, и станция стала с ним одним целым. Платформа для подъема вагонов тоже была демонтирована, поскольку привозить их стали более простыми способами.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что в Киеве первые 5 станций красной линии метрополитена были открыты в 1960 году. Это "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр".