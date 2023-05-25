Местами гроза и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 мая

В Киеве и Киевской области в пятницу, 26 мая, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды по Киевщине на 26 мая. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 24-26° С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 26-28 мая по Киевской области и Киеву объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 26 мая в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показаниям метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15°С и начала расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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