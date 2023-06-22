Местами дождь, гроза и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 июня

В Киеве и Киевской области в пятницу, 23 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды по Киевщине на 23 июня. Переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 15-20°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 29-31°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 23 июня солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до самого вечера.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!