Мэр Броваров Сапожко получил повестку в военкомат. Видео

В Броварах Киевской области вручили повестку мэру города Игорю Сапожко. Кроме того, в военкомат также пригласили всех мужчин, присутствовавших на исполкоме городского совета.

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Об этом сообщило издание "Трибуна Бровары". Они должны уточнить учетные данные и пройти медкомиссию (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Только что всем мужчинам, присутствующим на исполкоме городского совета, вручили повестки. Первому – городскому голове Игорю Сапожко. Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 присутствующим", – говорится в сообщении.

Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии. Также их получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ.

Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине уже почти год действует всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. В настоящее время военнообязанные мужчины 18-60 лет получают повестки и должны прийти в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или эксвоенкоматы). OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кто может выдавать такие документы во время военного положения и что угрожает уклонистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине факт вручения повестки военнообязанному – еще не означает мобилизацию в армию. Прежде всего, это делается для ведения учета и систематизации списков территориальных центров комплектования.

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