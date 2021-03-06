Маршрутка через реку: в Киеве вернут пассажирское сообщение по Днепру

Киевские власти вскоре разработают "дорожную карту" для возрождения пассажирского сообщения по Днепру.

Об этом сообщает издание КиевВласть.

Комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы рассмотрела вопрос о введении регулярного пассажирского сообщения речным транспортом между левым и правым берегами Днепра.

В издании отметили, что предложение "Администрации речных портов" одобрили в и Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, и в профильной комиссии Киевсовета.

Согласно исследованию, которое приводит КиевВласть, город действительно нуждается в перевозках речным видом транспорта. Им смогут пользоваться около 2000 пассажиров ежедневно – утром и вечером с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Маршрут нового вида общественного транспорта запланирован от Речного вокзала до набережных на Русановке и Березняках.

При этом, стоимость билета на речную "маршрутку" может составить от 30 до 60 гривен, что сродни цене на пригородную электричку.

Отметим, это уже не первая попытка возродить пассажирское сообщение по Днепру в столице. Однако, до сих пор все усилия властей не увенчались успехом.

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