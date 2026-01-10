Марина Порошенко рассказала о подготовке медицинской системы столицы к энергетическому кризису

Лидер "Евросолидарности" в Киевсовете, председатель Комиссии по вопросам здравоохранения, семьи, социальной и ветеранской политики Марина Порошенко в соцсетях сообщила, что медицинские учреждения столицы готовы к работе в условиях энергетического кризиса.

"Эти дни чрезвычайно тяжелые для нашей столицы: российские атаки по энергетической инфраструктуре вызвали масштабные обесточивания и перебои с отоплением и водоснабжением во многих районах Киева. Сотни тысяч людей остались без света, тепла и воды в морозную погоду", – отмечает Порошенко.

"Хочу вас заверить: больницы столицы работают в полном режиме и готовы помочь каждому, кто в этом нуждается. Несмотря на сложности с энергоснабжением, для медицинских учреждений применены все возможные меры для их бесперебойной работы", – пишет Председатель профильной комиссии.

По ее словам, в Киеве развернуты мобильные передвижные котельные, которые уже подключены к медицинским учреждениям столицы — от клинических больниц до роддомов и детских центров. Это позволяет поддерживать комфортную температуру даже в тех районах, где временно нет стационарного теплоснабжения.

"Врачи и медицинский персонал работают непрерывно — они рядом с вами, готовы оказывать помощь. Энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7, чтобы вернуть тепло, свет и воду. Городские службы делают все возможное, чтобы медицинские учреждения были обеспечены автономными источниками тепла и могли оказывать помощь ежеминутно", – пишет Марина Порошенко.

"Система работает, больницы обеспечены, а медики — на своем месте. И я очень благодарна каждому, кто сегодня стоит на защите нашего здоровья: врачам, энергетикам и коммунальным службам. Хочу также подчеркнуть: команда фракции "Европейская Солидарность" остается в Киеве и работает на местах. Если вам нужна помощь, консультация или поддержка — пожалуйста, обращайтесь к депутатам в своих районах. Мы рядом и готовы помогать каждому, кто в этом нуждается. Мы пройдем этот сложный путь вместе", – убеждена Марина Порошенко.