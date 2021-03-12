Марина Порошенко: мы должны готовиться к росту числа госпитализаций и своевременно прививать врачей

Медучреждения Киева должны готовиться к стремительному росту количества госпитализаций больных коронавирусом, поскольку новая волна – неизбежна из-за безответственности центральной власти.

Об этом в интервью "Общественному радио" сказала председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это было ожидаемо, что будет новая волна коронавируса в Украине. Потому что, к сожалению, в западных районах горнолыжные курорты у нас не закрывались, высшее руководство страны показало пример, как хорошо без масок в толпе ездить, спускаться и фотографироваться в горах. Поэтому именно сейчас в этих регионах мы наблюдаем такую большую волну заболеваемости коронавирусом. Закарпатская область – где более 80, почти 90 случаев на 100 000 населения, в Черновицкой – более 90, в Ивано-Франковской – 136 случаев госпитализации на 100 000 населения", – констатировала Марина Порошенко. Она отметила, что для устойчивости медицинской системы приемлемой является норма 60 случаев в сутки на 100 000 населения.

Председатель профильной комиссии Киевсовета отметила, что столица уже подходит к пределу.

"Сейчас мы находимся в оранжевой зоне, и у нас почти 80 случаев заболевания в сутки на 100 000 населения. Но мы наблюдаем тенденцию, когда на 10% возрастает этот показатель за неделю, и так на конец марта мы уже можем тоже войти в красную зону", – подчеркнула Марина Порошенко.

Она сообщила, что в Киеве сейчас есть 5009 коек для больных COVID-19, 80% из которых оснащены кислородом.

"К сожалению, уже приближается цифра заполняемости этих коек до 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться иметь запасные кровати, которые при необходимости нужно будет открыть. Надо заботиться о здоровье наших врачей и их прививать своевременно. Но мы видим, что только небольшое количество вакцины мы получили на город Киев, и на вчерашний день были привиты только 650 работников медицинских", – предостерегла Марина Порошенко. Она также отметила, что только в муниципальных медицинских учреждениях работает 30 000 сотрудников.

"Работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать население. С такими темпами мы опаздываем и не успеваем", – констатировала Порошенко.

"Хочу сказать, что прививаться обязательно надо. Это защита населения. Но при том количестве вакцины, которое сегодня есть в Украине, мы никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее 80% населения за короткий срок привить для того, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который мы почувствуем", – подчеркнула Марина Порошенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что на сегодня в больницах находится наибольшее количество больных коронавирусом от начала пандемии COVID-19.