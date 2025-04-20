Малышей-основателей Киева превратили в ангелочков в честь Пасхи. Фото

На Почтовой площади в Киеве скульптуры "Малышей-основателей Киева" переодели в Пасху. Мальчиков нарядили в костюмы ангелочков, а девочку – в украинский костюм. Около них поставили корзины и лампадки.

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Об этом сообщил автор композиции, украинский художник-скульптор Владимир Журавель в Facebook и показал фото. Переодевание малышей в выдающиеся праздники в Киеве уже стало своеобразной традицией, которую символически продолжают. Их наряжали ко Дню национальной гвардии Украины, ко Дню вышиванки, к Международному дню детской книги и другим праздникам.

На мальчиках можно увидеть длинные наряды из белой ткани, нимбы и крылышки, а на девочке – украинский костюм и платок. Рядом с ними поставили пасхальные корзины и лампадки.

Отметим, что скульптуру "Малыши-основатели Киева" официально открыли 6 мая 2017 года. Основа композиции – три фигуры мальчиков, прообразов легендарных братьев-основателей Киева – Кия, Щека и Хорива. В нескольких метрах расположена маленькая девочка, которая сидит на скамье – прообраз их сестры Лыбидь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылась скульптура "Воля" Алексея Сая. Она изготовлена из поздравительных букв прифронтового поселка на Херсонщине и символизирует несокрушимость украинцев.

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