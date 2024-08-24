Малышей-основателей Киева одели в 'знаковую' одежду ко Дню Независимости Украины. Фото

Скульптуры на Почтовой площади Киева, посвященные маленьким основателям украинской столицы – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбидь – переодели ко Дню Независимости. Малышей нарядили в цвета украинского флага и военную форму.

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Также скульптуры украсили традиционными украинским вышиванками. Об этом в Facebook рассказал автор памятника Владимир Журавель.

Он отметил, что переодевание малышей-основателей Киева к праздникам уже стало традицией. Также выразил благодарность всем воинам, кто защищает Украину от российской агрессии.

"Друзья с днем ​​Независимости Украины! Традиционно переодели малышей в праздник! Спасибо всем, кто защищает и помогает Украине! Всем, кто приближает победу добра над злом! Всем, кто несет свет! Слава Украине Героям слава!", – написал Журавель.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины. Он подчеркнул, что наше государство – земля, данная Богом, которую никому невозможно отдать.

24 августа 2024 года Украина отмечает уже 33 года своей независимости. Каждый из них стал важным этапом в становлении украинской государственности, политической и общественной идентичности. Чем запомнился этот период, читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер заверил, что наша страна есть и останется свободной, а также выразил гордость, что Штаты всячески поддерживают Украину в борьбе против агрессора.