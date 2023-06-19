Лось, которого видели утром в Киеве, умер по дороге в Центр спасения животных: что известно. Фото и видео

Лось, которого утром понедельника, 19 июня, нашли в Дарницком районе столицы, умер. По предварительной информации ветеринаров, он мог получить смертельные травмы в результате ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центра спасения диких животных. Окончательную причину смерти установят специалисты (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С самого утра мы получили кучу сообщений о том, что в киевском парке Партизанской славы люди видели лося. Глава Центра спасения Наталья Попова сразу отправилась на место. Через несколько часов она сообщила, что лось умер по дороге в Центр спасения. Ему не успели оказать помощь, и, судя по словам присутствующих, это была ситуация без шансов. Команда сразу же увезла лося на вскрытие", – говорится в сообщении.

В Центре добавили, врачи предварительно предполагают, что лося сбила машина. У животного был сильный ушиб бока и площадь удара очень большая. Но окончательные результаты вскрытия будут позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны отчуждения обитает редкий вид аистов, который никогда не селится рядом с человеком. Черные аисты, а это именно они, для гнездования выбирают глухие районы с большим количеством лесов и болот.

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