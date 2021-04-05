Локдаун в Киеве: город сковали пробки. Карта

В понедельник, 5 апреля, в первый день жесткого локдауна Киев встал в пробках.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на всех мостах через Днепр: Северном, Метро, Патона, Дарницком и Южном (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Николая Бажана, Освободителей, Броварском, Победы (от станции метро "Нивки" до Академгоородка, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Романа Шухевича, Степана Бандеры (затруднен проезд на Северный мост в направлении Троещины), Голосеевском, Академика Глушакова (в направлении выезда из города) и Валерия Лобановского.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, тянучки есть на Крещатике, Набержно-Крещатицкой улице и на Сечевых Стрельцов.

Отметим, с понедельника, 5 апреля проезд в общественном транспорте возможен только по спецпропускам. Люди массово пересели на такси, из-за чего в городе критическая ситуация на дорогах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 5 апреля в Киеве ввели жесткий локдаун. Закрылись школы и детские сады, а общественный транспорт работает исключительно для сотрудников критической инфраструктуры.