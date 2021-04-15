Локдаун в Киеве: адвокатам разрешили ездить в транспорте по удостоверениям

Олег Тимченко Жизнь столицы 16:34, 15.04.2021 Обновлено: 16:38, 15.04.2021

В Киеве адвокатам во время локдауна разрешили ездить в общественном транспорте по служебным удостоверениям.

Как рассказал заместитель городского головы Владимир Бондаренко, такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевсовета.

"Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов в столице должен быть максимально упрощенным. Чтобы они могли осуществлять защиту прав, свобод и интересов наших сограждан", – сообщил Бондаренко.

Напомним, 5 апреля, в Киеве вступили в действие строгие карантинные ограничения – общественный транспорт курсирует только по спецпропускам и только для работников критической инфраструктуры.

14 апреля в столице продлили карантинные ограничения до 30 апреля в связи с большим количеством инфицированных коронавирусной болезнью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве после введения локдауна в столичном метрополитене в среднем люди совершают 270 тысяч поездок в день.

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