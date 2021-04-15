Локдаун у Києві: адвокатам дозволили їздити в транспорті за посвідченнями

Олег Тимченко Життя столиці 16:34, 15.04.2021 Оновлено: 16:38, 15.04.2021

У Києві адвокатам під час локдауну дозволили їздити в громадському транспорті за службовими посвідченнями.

Як розповів заступник міського голови Володимир Бондаренко, таке рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Київради.

"Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів у столиці повинно бути максимально спрощеним. Щоб вони могли здійснювати захист прав, свобод та інтересів наших співгромадян", – повідомив Бондаренко.

Нагадаємо, 5 квітня, в Києві набрали чинності суворі карантинні обмеження – громадський транспорт курсує тільки за спецперепустками та тільки для працівників критичної інфраструктури.

14 квітня в столиці продовжили карантинні обмеження до 30 квітня в зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусною хворобою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві після введення локдауну в столичному метрополітені в середньому люди здійснюють 270 тисяч поїздок на день.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Росіянам запропонували помандрувати по РФ замість скасованих турів до Туреччини

Забродський: ЗСУ готові йти вперед на Донбасі, якщо буде підтримка всіх українців

На Київщині зникла дворічна дитина: поліція просила допомогти з пошуками. Фото

З ветеранки АТО "Фортуни" зняли підозру в конвоюванні полонених "ДНР"

Зниклу на Київщині дитину знайшли в ямі в лісосмузі: деталі