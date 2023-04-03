Касается всех областей: в "Укрэнерго" сделали заявление об отключениях света

"Укрэнерго" сняло все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости ограничения потребления. Таким образом, 3 апреля электричество украинцам не отключают ни в одной области.

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Об этом сообщили в самой компании. Подчеркнув: импорт электричества не проводится. Т.е. Украина полностью обеспечивает свои потребности в электроэнергии собственными силами.

"Ограничения в сетях отсутствуют. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт отсутствует", – говорится в сообщении.

Впрочем, признали энергетики, проблемы все же есть. Среди них такие:

сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам россиян, а сети электроснабжения повреждаются;

из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних 6 месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

"Пожалуйста, потребляйте энергию разумно: не включайте одновременно много мощных приборов, по возможности распределяйте их использование в течение суток. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", – призвали в "Укрэнерго".

Генераторы и павербанки держать наготове

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и павербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии сохраняется.

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтировано на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

В настоящее время, по его словам, энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. "Я бы очень рекомендовал сохранять режим готовности к любым неожиданностям по меньшей мере еще несколько месяцев. Потому что гарантировать ничего нельзя", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем тарифы на электричество украинцам могут повысить уже в мае. Ведь, по словам советника премьер-министра Юрия Бойко, действующий тариф для населения примерно в четыре раза ниже реальной стоимости энергии, в связи с чем на поддержку низких тарифов тратится более 140 млрд грн в год.

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