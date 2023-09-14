Квартал "На гробах" и повышенное количество ДТП: в Киеве на Воскресенце есть зловещий холм. Фото и история

В Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, но после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал экскурсовод, автор книг о столице Кирилл Степанец. Это место последнего пристанища киевлян было уничтожено в 1960-х годах

"За домом по Воскресенскому проспекту, 25 (бывший Перова), прямо во дворе возвышается холм. На первый взгляд он кажется частью местного рельефа, или просто кучугуром, оставшимся от строительства с незапамятных времен. Но старожилы Воскресенской слободки помнят - на этом месте находилось древнее кладбище", – рассказал Степанец.

По словам экскурсовода, кладбище уничтожили в 1960-е, а пионеров из местных школ власти отправляли собирать остатки металлических ограждений и крестов. Чтобы выполнять норму по сбору металлолома.

"Суеверные люди назвали впоследствии этот квартал "На гробах". Говорили будто здесь повышенное количество ДТП. Говорят, что дети играя приносили домой кости, выкопанные из зловещего холма", – добавил Степанец.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Андреевский спуск – одна из самых известных улиц Киева, объединяющая верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения на протяжении 1970–1980-х годов фотографировали и сохранили неизвестные любители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1964 году известный французский фотограф Жак Дюпакье на автомобиле отправился в путешествие по тогдашнему СССР. Посетил иностранец и Киев - виды города турист снял на цветную пленку.

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