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Квартал "На гробах" и повышенное количество ДТП: в Киеве на Воскресенце есть зловещий холм. Фото и история

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
4,1 т.
В столице много мистических мест

В Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, но после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал экскурсовод, автор книг о столице Кирилл Степанец. Это место последнего пристанища киевлян было уничтожено в 1960-х годах

"За домом по Воскресенскому проспекту, 25 (бывший Перова), прямо во дворе возвышается холм. На первый взгляд он кажется частью местного рельефа, или просто кучугуром, оставшимся от строительства с незапамятных времен. Но старожилы Воскресенской слободки помнят - на этом месте находилось древнее кладбище", – рассказал Степанец.

Квартал "На гробах" и повышенное количество ДТП: в Киеве на Воскресенце есть зловещий холм. Фото и история

По словам экскурсовода, кладбище уничтожили в 1960-е, а пионеров из местных школ власти отправляли собирать остатки металлических ограждений и крестов. Чтобы выполнять норму по сбору металлолома.

Квартал "На гробах" и повышенное количество ДТП: в Киеве на Воскресенце есть зловещий холм. Фото и история

"Суеверные люди назвали впоследствии этот квартал "На гробах". Говорили будто здесь повышенное количество ДТП. Говорят, что дети играя приносили домой кости, выкопанные из зловещего холма", – добавил Степанец.

Квартал "На гробах" и повышенное количество ДТП: в Киеве на Воскресенце есть зловещий холм. Фото и история

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Андреевский спуск – одна из самых известных улиц Киева, объединяющая верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения на протяжении 1970–1980-х годов фотографировали и сохранили неизвестные любители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1964 году известный французский фотограф Жак Дюпакье на автомобиле отправился в путешествие по тогдашнему СССР. Посетил иностранец и Киев - виды города турист снял на цветную пленку.

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