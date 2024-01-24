Купил рыбную консерву в магазине: в Киевской области зафиксировали случай ботулизма

В Киевской области зафиксирован случай ботулизма у жителя региона. Вероятно, это связано с употреблением рыбных консервов, приобретенных мужчиной в столичном магазине.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве. Этот продукт изъят из продажи.

"Поступило письмо от Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области о регистрации у жителя Фастовского района Киевской области случая ботулизма, возможно связанного с употреблением консервы рыбной "Тунец в собственном соку". По словам потерпевшего, консерва была приобретена в торговой сети Киева", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 19 января специалисты приступили к внеплановому контролю продавцов, реализующих этот товар, чтобы получить образцы для лабораторного исследования. Эти консервы сняты с продажи до получения результатов лабораторных исследований.

"Приняты все меры по безопасности и предотвращению угрозы для здоровья потребителей указанной пищевой продукции", - добавили в пресс-службе.

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