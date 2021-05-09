Кто уничтожил Крещатик в 1941 году. Фото

В сентябре 1941 года произошла одна из самых страшных трагедий Второй мировой войны, в результате которой облик исторической части центра города был частично утрачен, а также уничтожены мосты и коммуникации.

OBOZREVATEL рассказывает, кто может быть причастен к ужасному преступлению.

До сих пор доподлинно неизвестно, кто совершил это подлое преступление. Хотя многие современные историки полагают, что это дело рук советских властей.

Подтверждение тому "тактика выжженной земли", которая практиковалась советской властью всю Вторую мировую войну. Также доподлинно известно, что при отступлении советская власть приказала заминировать важные объекты города.

Однако, нельзя не учитывать и тот факт, что нацисты также занимались диверсиями и часто создавали провокации дабы расстрелять ни в чем не повинных людей. В этой истории самое страшное, что был причинен огромный ущерб историческому центру города, погибло много людей.

22 сентября 1941 года немцы начали разминировать административные здания и объекты инфраструктуры, однако в городе было так много взрывчатки, что в спешном порядке навести порядок не удавалось. 24 сентября сооружение "Детского мира" на углу Крещатика и Прорезной, 28/2, куда население, по приказу оккупационных властей, сдавало радиоприемники, взорвалось, а пожарище распространилось на соседние дома.

Во многих домах хранились бутылки с зажигательной смесью и керосиновые лампы, потому огонь быстро распространился на соседние здания. К тому же, большинство из них имели деревянные перекрытия.

Сгорели отели, библиотеки, консерватория, огромное количество документов и антиквариата. На следующий день немцы организовали эвакуацию жителей здешних домов, попутно некоторые дома взрывали, чтобы остановить распространения огня. Правда пожар продолжался до 29 сентября. Десятки тысяч киевлян остались без крова над головой, а о количестве жертв до сих пор доподлинно нет достоверных данных.

По поводу пожарища в городе ходило много слово, видимо, их распускали как нацисты, так и советские власти.

"Немцы в зону пожара никого не пускали. И никто не знает, что они там делали, тушили или жгли. Только город горел, и вечер 25-го числа был полон огня и страха. Во всех домах, как и прежде, не спали, дежурили по очереди жильцы во дворах и парадных. Без конца вырастали слухи о том, что город подожгли евреи. Было совершенно очевидно, что это очередная провокация, но никто не мог сказать, что она готовит", -– писала в своем дневнике киевлянка Ирина Хорошунова.

Также сильно пострадал и самый высокий жилой дом УССР, небоскреб Гинзбурга. От него осталась лишь коробка, которую окончательно снесли в 1950-х годах, а на его месте построили другой небоскреб – отель "Украина" (ранее "Москва", – Ред).

Тогда же подорвали и Успенский собор Киево-Печерской Лавры – легендарную святыню времен Киевской Руси.

Когда советские войска 6 ноября 1943 года зашли в город, то он представлял собой жалкое зрелище – при уходе из города, немцы взорвали Красный корпус университета имени Тараса Шевченко, здание дома Обороны, бывший Институт благородных девиц, вырубили тысячи деревьев в ботсадах и парках. Город тлел, а обугленные стены зданий вызывали ужас.

И только усилиями архитекторов дореволюционной закалки, таких как Павел Алешин и многих других, удалось восстановить здания Университета, Дома Учителя (тогда Музей им. Ленина, – Ред.).

Также быстро начали разбирать руины Крещатика и восстанавливать его. Ежедневно здесь трудилось до 8 тысяч человек!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обнародовали план мероприятий ко Дню памяти и примирения и 76-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне.