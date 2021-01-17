Голос метро Киева: как менялась озвучка объявлений

На протяжении почти 30 лет все объявления в киевском метрополитене озвучивал известный диктор Николай Петренко.

Несмотря на то, что он умер в июне 2016-го, его голос неизменно продолжал звучать еще два года, пишет 44.

Когда в 2018 году возникла необходимость обновить объявления, представители организации "Агенти змін", используя старые записи, попробовали воссоздать голос Петренко с помощью нейросети.

Результат получился несколько спорным из-за определенных проблем, а метрополитен Киева не поддержал идею, пригласив для этого другого человека.

Отметим, что в 2008-м не долгое время в рамках акции "Сделаем метро добрее", в вагонах звучали и детские голоса.

Кроме того, на объявления на станциях и в вагонах дважды влияли спортивные события. Так, перед "Олимпиадой-80", помимо украинского, появился русский язык. С 1990-го, долгое время все объявления были только на украинском, но перед "Евро-2012" возникла необходимость озвучить еще и на английском. Для этого пригласили преподавателя Печерской международной школы Энтони Нокса.

На эскалаторах и станциях можно услышать и женские голоса. Известно, что эти объявления записывали журналист, диктор и режиссер Анжелика Вакал, а также дежурная по станции "Васильковская" Юлия Ющенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда в Киеве были открыты первые 5 станций красной линии метрополитена.