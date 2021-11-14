'Красная' зона не помеха: в Киеве открылся новый ТРЦ, к аттракционам огромные очереди. Эксклюзив

В столице Украины после того, как она перешла в наихудшую – "красную" зону эпидемической опасности из-за COVID-19, значительно увеличилось количество очередей в пунктах вакцинации. Однако их не сравнить с тем, какие киевляне устроили к аттракционам в торгово-развлекательном комплексе Respublika Park.

Заведение, в которое инвестировал экс-регионал-олигарх, открылось 12 ноября и уже в выходные туда массово ринулись развлекаться посетители. О том, что происходило в новом ТРЦ Киева, читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По правилам "красной" карантинной зоны, в которой с 1 ноября находится столица, на входе в заведение у посетителей проверяли наличие COVID-сертификатов или тестов.

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Внутри были заметны санитайзеры для рук и предостережения к посетителям соблюдать дистанцию, носить защитную маску.

Несмотря на это, в парке развлечений Neopolis возникли массовые скопления людей, стоявших в очередях за билетами на аттракционы. В то же время не все взрослые и дети были в масках.

Гигантское заведение расположено по Окружной дороге, 1 на Теремках. Площадь ТРЦ составляет 300 тысяч кв. м, он является самым большим в Украине и одним из самых больших в Европе.

Под его крышей разместилось более 500 магазинов отечественных и международных брендов, кинотеатр, разные заведения питания, парк на 2000 кв. м с живыми растениями, инновационный digital-парк развлечений с аттракционами, киберспортивной зоной, аэродинамической трубой и т. д.

Respublika Park возводили с 2012 по 2021 год, с временной остановкой в 2015-м. Строительство финансировал инвестиционный фонд "Каскад-Инвест", собственником которого является экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов и глава депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.

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