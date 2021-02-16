Одна из станций метро в Киеве расписана в белорусском стиле. Раритетные фото

В Киеве станция Оболонско-Теремковской метро "Минская" была расписана художниками в белорусском стиле.

Как сообщает 44, авторы росписи хотели объединить народные мотивы вышивок с идеей гармоничного роста человечества.

Архитекторами зала были Юхим Дубинский, Лариса Скорик и С. Сигалова. Вестибюли проектировали Тамара Целиковская и Анатолий Крушинский, а художниками выступили братья Степан и Василь Химочки.

Станция была открыта 6 ноября 1982 года. На ней отсутствуют колоны, а ее длина составляет 100 метров.

"Минская" получила свое название, когда весь район назывался Минским. Также это может быть связано с расположенной рядом Минской площадью и Минским массивом. Эти названия сводятся к тому, что по шоссе, выходящему из этих районов из Киева, можно добраться до Минска.

Многие туристы из Беларуси, посещающие Киев, в первую очередь приезжают именно туда. Проектное название станции – "Оболонь II".

Ранее OBOZREVATEL рассказал об истории станции метро в Киеве, которой на время строительства назвали "Оболонь 3"