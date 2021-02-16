Одна из станций метро в Киеве расписана в белорусском стиле. Раритетные фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Станция была открыта 6 ноября 1982 года

В Киеве станция Оболонско-Теремковской метро "Минская" была расписана художниками в белорусском стиле.

Как сообщает 44, авторы росписи хотели объединить народные мотивы вышивок с идеей гармоничного роста человечества.

Эскиз станции.
Конструкция "Минской" отличается от других односводных станций.

Архитекторами зала были Юхим Дубинский, Лариса Скорик и С. Сигалова. Вестибюли проектировали Тамара Целиковская и Анатолий Крушинский, а художниками выступили братья Степан и Василь Химочки.

Создатели росписи – братья Василий и Степан Химочки.
Роспись на торце станции.

Станция была открыта 6 ноября 1982 года. На ней отсутствуют колоны, а ее длина составляет 100 метров.

Монтаж свода станции.
Символический ключ метрополитену передал бригадир одной из лучших бригад проходчиков.

"Минская" получила свое название, когда весь район назывался Минским. Также это может быть связано с расположенной рядом Минской площадью и Минским массивом. Эти названия сводятся к тому, что по шоссе, выходящему из этих районов из Киева, можно добраться до Минска.

Ключевыми фигурами на открытии были обычные работники метро.

Многие туристы из Беларуси, посещающие Киев, в первую очередь приезжают именно туда. Проектное название станции – "Оболонь II".

Ранее OBOZREVATEL рассказал об истории станции метро в Киеве, которой на время строительства назвали "Оболонь 3"

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