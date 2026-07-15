Корректировал обстрелы по энергетической инфраструктуре Киевщины и Черкасщины: СБУ задержала агента ФСБ. Фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного корректировщика российских обстрелов столичного и центрального регионов Украины. Среди основных "целей" врага, которые должен был разведать предатель, была энергетическая инфраструктура.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Киберспециалисты и следователи Службы безопасности задержали еще одного агента ФСБ. Злоумышленник разведывал координаты для новой серии ракетно-дроновых атак рашистов по Киевской и Черкасской областям", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности подчеркнули, что среди основных "целей" врага была энергетическая инфраструктура, в частности опорные электроподстанции, которые питают большую часть обоих регионов. Также злоумышленник пытался выявить и передать ФСБ геолокации логистических складов и боевых позиций украинской ПВО.

Главные истории дня

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства в Киевской области. Как выяснилось, наведением вражеского огня занимался завербованный захватчиками местный сотрудник одной из агрокомпаний региона. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.

Было установлено, что во время поездки к родственникам в Черкасскую область он выявлял потенциальные "цели" и отмечал их расположение на Google-картах, чтобы передать информацию российской спецслужбе. При обыске в квартире задержанного был изъят смартфон с доказательствами его переписки в мессенджере с куратором из ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей без права освобождения под залог.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ задержали оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма, который работал на РФ. В столицу Украины предатель приехал, чтобы решить личные дела. Как стало нам известно из собственных источников, речь идет о Сергее Колобове.

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