Коронавирусом в Киеве заразились более тысячи человек за сутки

За минувшие сутки, 29 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1377 человек.

В Киевской области зафиксировали 623 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 110 139 человек, в области – 58 535 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1 897 человек (+22 за сутки), вылечились 38 856 пациентов (+839). Продолжают бороться с вирусом 69 386 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 220, в Днепровском – 188 и в Деснянском районе – 138 случаев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Опасные районы Киева. Виталий Кличко в Telegram

Динамика ежедневного прироста больных в Киеве. covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что Украина может начать первый этап массовой вакцинации от коронавируса уже в феврале.