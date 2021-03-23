Коронавирусом в Киеве заболели более тысячи человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:33, 23.03.2021 Обновлено: 08:55, 23.03.2021

За минувшие сутки, 22 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1050 человек.

В Киевской области зафиксировали 727 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 154 036 киевлян, в области – 88 575.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3 114 человек (+32 за сутки), вылечились 102 789 пациентов (+845). Продолжают бороться с вирусом 48 133 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине три региона сейчас имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавируcом – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.

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