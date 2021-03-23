На коронавірус у Києві захворіло більш ніж тисяча осіб за добу

За минулу добу, 22 березня, коронавірусом у Києві заразилися 1050 осіб.

У Київській області зафіксували 727 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в місті інфіковані вже 154 036 киян, в області – 88 575.

Померли від COVID-19 у Києві всього 3114 осіб (+32 за добу), вилікувалися 102 789 пацієнтів (+845). Продовжують боротися з вірусом 48 133 інфікованих.

Щоденний приріст хворих у Києві. covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні три регіони зараз мають найбільшу динаміку щодо зростання кількості хворих на коронавіруc – це Київ, Вінницька та Івано-Франківська області.