Координировал ракетные удары по позициям ПВО Киевской области: суд вынес приговор предателю. Подробности дела

В Киевской области суд вынес приговор предателю, который координировал ракетные удары по позициям противовоздушной обороны столичного региона. Вражеского агента разоблачили в декабре 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Преступник должен провести за решеткой 15 лет.

Что известно

"Согласно доказательной базе Службы безопасности, тюремный срок с конфискацией всего принадлежащего имущества получил еще один агент ФСБ РФ, которого разоблачили в декабре 2025 года при корректировке воздушных атак рашистов по Киевской области", – говорится в сообщении.

Как установило расследование, злоумышленник собирал координаты для ракетных ударов по местам дислокации подразделений противовоздушной обороны, защищающих столицу. Вражеского агента разоблачили на начальном этапе разведывательной деятельности и задержали по месту жительства в городе Фастов в Киевской области. Во время обыска в его доме был изъят смартфон, содержавший переписку с российской спецслужбой и доказательства сбора информации для ФСБ.

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По данным следствия, наведением вражеских атак занимался завербованный оккупантами 36-летний военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть и скрывался от правоохранительных органов. В поле зрения врага он попал во время поиска подработки в тематических Telegram-каналах.

После дистанционной вербовки корректировщик получил от куратора "проверочные" задания. В частности, он наносил провокационные надписи на зданиях государственных органов, совершал поджоги коммунального имущества и военного автомобиля. После этого агент должен был выявлять места расположения позиций украинской противовоздушной обороны, по которым оккупанты готовились нанести ракетно-дроновые удары.

Чтобы собрать разведданные, агент скрытно фотографировал местность на камеру смартфона с привязкой к географическим координатам для последующей передачи врагу, который корректировал обстрелы. Суд признал преступника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, дезертирстве и умышленном повреждении имущества.

Как писал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного вражеского агента. Злоумышленник готовил новые удары страны-террориста РФ по ТЭЦ столичного региона.

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